Zwei tote 19-Jährige im Studentenwohnheim: Gewaltverbrechen

Die beiden Leichen waren am Donnerstagnachmittag in dem Appartement der Studentin in einem neuen Wohnheim gefunden worden. Wer sie entdeckte und unter welchen Umständen, sagte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Der Mann war nicht in dem Wohnheim gemeldet. Die Spurensicherung hatte bis in die Nacht zum Freitag gedauert.