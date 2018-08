Zwei tote Kinder in brennendem Haus gefunden: Familiendrama?

Mörlenbach/Darmstadt (dpa/lhe) - In einem brennenden Einfamilienhaus im südhessischen Mörlenbach sind am Freitagmorgen zwei tote Kinder geborgen worden. Zwei Erwachsene, vermutlich die Eltern, wurden von der Feuerwehr aus einem laufenden Auto in der Garage des Hauses geborgen, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Ob sie sich umbringen wollten, war zunächst unklar. Ein Familiendrama könne nicht ausgeschlossen werden. Alter und Geschlecht der Kinder war zunächst ebenso unklar wie die Ursache des Feuers.