Zweiter Anlauf für Gutachten im Mordfall Johanna

Das Landgericht in Gießen. Foto: Marius Becker/Archiv

Gießen (dpa/lhe) - Nach einem ausgefallenen Termin soll im zweiten Anlauf ein psychiatrisches Gutachten zum Angeklagten im Mordfall Johanna vorgestellt werden. Die Erkenntnisse sollen nun heute am Landgericht Gießen im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder des achtjährigen Mädchen präsentiert werden. An dem zunächst dafür vorgesehenen Termin am Dienstag kam es nicht dazu. Gutachter Rolf Speier, forensischer Psychiater und Ärztlicher Direktor der Klinik im nordhessischen Haina, war verhindert.