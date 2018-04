Zweiter Entschärfungsversuch für Weltkriegsbombe geplant

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem erfolglosen Versuch, eine in Frankfurt gefundene Weltkriegsbombe zu entschärfen, will der Kampfmittelräumdienst am Mittwochabend erneut anrücken - dieses Mal mit anderem Gerät. Das Gebiet rund um die Fundstelle im Stadtteil Seckbach soll daher von 18.00 Uhr an ein zweites Mal evakuiert werden. Rund 1400 Menschen müssen dazu im Umkreis von 400 Metern um die Fundstelle wieder ihre Häuser verlassen. Sie hatten sich bereits in der Nacht zuvor in Sicherheit bringen müssen.