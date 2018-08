Zweiter Tag im Prozess wegen Messerattacke auf 17-Jährige

Die Jugendkammer des Landgerichts hatte neun Zeugen geladen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Darunter waren nach Angaben des Gerichts Polizeibeamte und Freunde des Angeklagten. Wenn dieser als Jugendlicher verurteilt wird, drohen ihm nach dem Gesetz bis zu zehn Jahre Haft.

Am ersten Verhandlungstag am vergangenen Freitag waren laut Staatsanwaltschaft bereits zwölf Zeugen gehört worden - darunter Lehrer des Angeklagten und des Opfers, Ärzte, Rettungssanitäter, Polizisten sowie Passanten, die der lebensgefährlich Verletzten geholfen hatten. Auch die inzwischen 18 Jahre alte Marokkanerin hatte nach Gerichtsangaben ausgesagt. Medienvertreter waren zur Anklageverlesung zugelassen und dürfen bei der Verkündung des Urteils dabei sein. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Der vierte und bislang letzte Verhandlungstag ist am 7. September.