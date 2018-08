Zwölf Jahre Haft für 52-Jährigen nach Tod von Freundin

Otzberg (dpa/lhe) - Beim Sturz von einer Leiter ist ein Bauarbeiter am Mittwoch in Otzberg (Kreis Darmstadt-Dieburg) schwer verletzt worden. Der 37-Jährige sei mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die (...)