Zwölf Jahre Haft für tödliche Messerattacke gefordert

Das Landgericht in Frankfurt. Foto: Arne Dedert/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach einer tödlichen Messerattacke in der Wiesbadener Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren für den Hauptangeklagten gefordert. Der junge Mann habe gezielt und mit Tötungsvorsatz auf sein 19 Jahre altes Opfer eingestochen, sagte der Anklagevertreter am Freitag vor dem Landgericht. Der 25-Jährige soll nach dem Willen des Staatsanwalts wegen Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung verurteilt werden.