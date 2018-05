Zwölf Rinder positiv auf ansteckendes Herpesvirus getestet

Battenberg/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Mehrere Fälle eines hochansteckenden Rinder-Herpesvirus sind in Hessen nachgewiesen worden. In zwei Betrieben in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg und in Hersfeld-Rotenburg seien zwölf Angus-Rinder positiv getestet worden, sagte ein Sprecher des Hessischen Landwirtschaftsministeriums am Donnerstag. Es handele sich um das Bovine Herpesvirus 1 (BHV1). Die Tiere würden nun umgehend geschlachtet. Für Menschen sei das Virus nicht ansteckend und völlig ungefährlich.