Zwölfjähriger verletzt: Zweifel an Fahrerflucht

Nachdem sich einige Zeugen gemeldet hatten, ergaben sich nach Polizeiangaben Zweifel an der Aussage des Jungen. «Es ist nicht auszuschließen, dass er sich die vorhandenen Verletzungen auch ohne Zutun eines Dritten beim Überqueren der Straße zugezogen haben könnte», berichtete die Polizei. Auch soll sich der Vorfall erst gegen 8.30 Uhr ereignet haben - und nicht um 7.40 Uhr, wie ursprünglich angegeben. Am Montagabend hieß es bei der Polizei in Butzbach, es gebe keine neuen Mitteilungen in der Sache.

Um den Sachverhalt klären zu können, benötigen die Behörden weitere Zeugen - insbesondere, was einen möglichen Unfallverursacher angeht. Zu dem angeblichen Wagen gebe es bisher keine Beschreibung, hieß es.