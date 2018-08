documenta-Künstler Oguibe verhandelt in Kassel über Obelisk

Kassel (dpa) - Der documenta-Künstler Olu Oguibe verhandelt in Kassel über den Verbleib seines Kunstwerks Obelisk in der nordhessischen Stadt. Er werde am Mittwoch Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) treffen und sich seine Argumente anhören, sagte der nigerianisch-amerikanische Künstler am Dienstag in Kassel. Dort besuchte er ein öffentliches Treffen von Kunstschaffenden und Bürgern in der Innenstadt. Mehr als 100 Menschen demonstrierten dort mit einem Picknick für die Freiheit der Kunst und Kultur sowie für den Erhalt des Obelisken.