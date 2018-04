documenta: Musikmanager vorübergehend neuer Geschäftsführer

Kassel (dpa/lhe) - Der Musikmanager Wolfgang Orthmayr wird neuer Geschäftsführer der documenta in Kassel. Er habe die Aufgabe ab dem 1. April vorübergehend übernommen, sagte Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) als Aufsichtsratsvorsitzender der documenta am Montag. Der 58-Jährige Hamburger Orthmayr tritt damit die Nachfolge der Kunsthistorikerin Annette Kulenkampff an. Orthmayr war laut Mitteilung in den vergangenen Jahren unter anderem bei einer Firma für Musicals, bei Sony Music und der Musikhandelskette World of Music tätig.