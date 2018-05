documenta-Obelisk: Künstler akzeptiert Summe

Kassel (dpa/lhe) - Die Standortfrage wird über den Verbleib des documenta-Obelisken in Kassel entscheiden. Der Künstler Olu Oguibe sei bereit, die 16 Meter hohe Säule für den gesammelten Spendenbetrag von 126 000 Euro in der nordhessischen Stadt zu lassen, sagte Oguibes Galerist, der Berliner Alexander Koch, am Mittwoch: «Die Summe, die aufgebracht wurde, ist der Preis für das Werk.» Der Obelisk war ein Kunstwerk der 14. Ausgabe der weltweit bedeutendsten Ausstellung für moderne Kunst im vergangenen Jahr.