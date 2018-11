dpa-Fotograf Dedert gewinnt Wettbewerb um bestes Presse-Foto

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem Foto von der umstrittenen Erdogan-Statue in Wiesbaden hat der dpa-Fotograf Arne Dedert den Wettbewerb «PresseFoto Hessen-Thüringen 2018» gewonnen. Das Bild «Provokante Kunst» habe die achtköpfige Jury am meisten beeindruckt, teilte der hessische Landesverband des Deutschen Journalisten-Verbandes zur Preisverleihung am Mittwoch mit. Dedert arbeitet als Fotoredakteur bei der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.