Agentenmission ohne James-Bond-Hokuspokus

Der beleibte Mann hat ein geheimnisvolles Vorleben und eine nicht minder undurchsichtige Gegenwart. Sicher ist nur, dass er das Slough House leitet - eine Sammelstelle für in Ungnade gefallene Agenten des britischen Geheimdienstes MI5.

Es liegt nahe, dass die bedauernswerten Mitarbeiter dieses voller Spott als Drecksloch betitelte Etablissement von ihren einstigen Kollegen mit einiger Schadenfreude Slow Horses genannt werden - ein zusammengewürfelter Haufen von Individualisten, die alle einmal einen schweren Fehler begangen haben und nun kaum mehr als Handlangerdienste für den MI5 verrichten dürfen. Natürlich haben sie mehr drauf, doch kaum eine Chance, es jemals wieder zu beweisen, denn ein Zurück in den Regent’s Park, die Zentrale des Geheimdienstes, scheint ausgeschlossen. Jedenfalls hat es das noch nie gegeben.

Immerhin sind die Slow Horses titelgebend für den Autor Mick Herrons ersten Roman seiner Jackson-Lamb-Reihe, die nicht nur in Großbritannien einschlug wie scharfe Munition. Einen ähnlichen Effekt wird sie vermutlich nun auch im deutschsprachigen Raum erzielen, denn es geht gleich äußerst explosiv los - mit dem Fehlstart des jungen River Cartwright in seine Agentenlaufbahn. Nachdem er eine Aufgabe gründlich vermasselt hat, landet er also im Slough House - zu seinem Verdruss, denn er muss auf Geheiß Jackson Lambs Müllsäcke eines Journalisten durchsuchen, was ihm ordentlich stinkt. Seinen Unwillen bekommt auch Sid zu spüren, die mit ihm ein Büro teilt.

Die Zukunftsaussichten sind für ihn und die anderen «lahmen Gäule» unter Lambs Fuchtel alles andere als rosig. Und sie wären es vermutlich immer noch, wenn nicht eines Tages im Netz ein Video auftauchen würde: Darauf ist ein junger gefesselter Pakistaner zu sehen, der vor laufender Kamera enthauptet werden soll. Die Mutmaßungen, wer dahinter steckt, schießen ins Kraut. Eine der möglichen Varianten: Es handelt sich bei den Entführern um rechtsnationalistische Briten, die dem IS und anderen islamistischen Gruppierungen zeigen wollen, dass sie deren Terror mit deren Mitteln bekämpfen.

Obwohl River ebenso wie die anderen Slow Horses weiß, dass sie keinerlei Befugnisse haben, in dieser Angelegenheit aktiv zu werden, geht er einer Spur nach. So nach und nach wird klar, dass die überhebliche Gesellschaft von Regent’s Park auf die Unterstützung ihrer ausgemusterten Kollegen nicht verzichten kann - obwohl sie alles unternimmt, um das zu verhindern. Es ist nicht nur eine Chance für die Slow Horses zu beweisen, dass man sie zu Unrecht verbannt hat, sondern auch, um sich untereinander und ihren Chef Jackson Lamb besser zu verstehen.

Wie die überaus spannende Geschichte endet, wer hinter dem schrecklichen Video steckt, wer welche geheimen Strippen zieht und wie die Gesellschaft im Allgemeinen und Besonderen tickt, hat Mick Herron mit großer Spannung, wunderbarem Wortwitz und einem außergewöhnlichen Sujet geschildert, dass zudem das altehrwürdige London von einer für die meisten unbekannten Seite zeigt. Im Übrigen hat sich der 1963 in Newcastle-upon-Tyne geborene Autor, der in Oxford Englische Literatur studierte, zur Aufgabe gemacht, über Menschen zu schreiben, «die mit ihren eigenen Sorgen ringen und gleichzeitig mit den größeren Problemen der Gesellschaft, die die Welt ihnen in den Weg wirft», wie er in einem Interview sagt. «Etwa in Form von Terroranschlägen oder größeren politischen Verwerfungen.»

Letzteres könnte man durchaus auch auf den Brexit beziehen, wenn dieser zur Entstehungszeit der Lektüre vor acht Jahren schon spruchreif gewesen wäre. War er aber nicht. Und so ist die Vorhersage einer der Figuren, dass Großbritannien irgendwann die Europäische Union verlassen wird, eine ungewollt wahr gewordene Prophezeiung Herrons, die bei ihm allerdings keine Freude ausgelöst hat - im Gegenteil.

Spaß aber macht das Lesen dieser neuen Agentenserie, die sowohl knallhart als auch unterhaltsam ist. Ungewöhnlich daran ist der Protagonistenkreis um Jackson Lamb und dieser selbst - auch für den Autor nach eigenen Worten eine rätselhafte Figur, die so gar nichts mit der schillernden Präsenz eines James Bond gemein hat. Wie übrigens der ganze Plot eher düster real und weit entfernt vom 007-Hokuspokus ist, aber ebenso wie dieser große Lust auf mehr macht.

- Mick Herron: Slow Horses, Diogenes Verlag Zürich, 480 Seiten, 20,99 Euro, ISBN 978-3-2576-0915-8.