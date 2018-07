Auf den Spuren von Georg Forster

Neuerscheinungen

Berlin (dpa) – Nur wenige Geistesgrößen in der deutschen Geschichte sind so faszinierend wie Georg Forster (1754-1794). Als junger Mann begleitete das Sprachgenie James Cook auf seiner zweiten Weltumseglung und dokumentierte in Hunderten Zeichnungen die exotische neu entdeckte Tier- und Pflanzenwelt. Später wurde Forster zum Revolutionär in der kurzlebigen Mainzer Republik, lebte eine turbulente Ehe zu dritt und starb mit kaum 40 Jahren während der Terrorherrschaft in Paris.