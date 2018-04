Ben-Witter-Preis für Christian Bartel

Subtile Grotesken

Hamburg (dpa) - Der renommierte Ben-Witter-Preis geht in diesem Jahr an den Schriftsteller und Journalisten Christian Bartel. Die Jury ehrt damit einen «brillanten Satiriker, einen ebenso heiteren wie bösen Beobachter politischer Phänomene und Phantome», teilte der Zeit-Verlag am Freitag in Hamburg mit.