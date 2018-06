Bilder und große Geschichten - Historie zum Hinreisen

Das zeigen die Journalistin Sabine Böhne und der Fotograf Berthold Steinhilber in ihrem opulenten Bildband «Deutschland - Eine Reise durch die Zeit». Böhne (59), die als Professorin an der Hochschule Ansbach in Bayern lehrt, verfolgt die Spuren des Alten nicht chronologisch, sondern nach Themenfeldern geordnet: Macht und Mythen, Hanse und Handel, Wildnis und Agrarland - die Auswahl der Themen ist subjektiv.

Die Texte sind kurz, knapp und gut verständlich. Oft greift Sabine Böhne Menschen heraus, die für Epochen und Prozesse stehen: wie den Salzproduzenten Heinrich Töbing, um im niedersächsischen Lüneburg vom Handel im Mittelalter zu erzählen. Oder den jüdischen Schlagertexter Fritz Löhner-Beda («Dein ist mein ganzes Herz»), um Einblicke in die Nazi-Zeit und das Konzentrationslager Buchenwald zu vermitteln.

Der preisgekrönte Magazin-Fotograf Berthold Steinhilber, Jahrgang 1968, dokumentiert das Hier und Jetzt dieser Orte und Landschaften in oft doppelseitigen, eindrucksvollen Farbfotos. Ein Hingucker mit dem Anspruch, Historie modern zu präsentieren - und Lust zu machen auf eine Reise dorthin.

- Sabine Böhne, Berthold Steinhilber: Deutschland - Eine Reise durch die Zeit. Frederking & Thaler Verlag, München 2018, 240 Seiten. 49,99 Euro, ISBN 978-3954161874.