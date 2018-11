Cees Nooteboom erhält Lyrik-Preis in München

Auszeichnung

München (dpa) - Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom erhält in diesem Jahr den Horst-Bienek-Preis für Lyrik. Der 85-Jährige zähle zu den renommiertesten europäischen Schriftstellern, teilte die Bayerische Akademie der Schönen Künste am Dienstag in München zur Begründung mit.