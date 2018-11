Eigenwillig: Matias Faldbakkens «The Hills»

Der Roman lässt sich als Kritik an Konsum und Globalisierung lesen, als ein Kammerspiel, in dem Stammgäste in einem etabliert-gehobenen Restaurant in Oslo einkehren, genaustens beobachtet von einem Kellner. Er schildert, was er sieht und hört, der Leser erlebt die Szenen ausschließlich aus seiner Perspektive. Eine Handlung des in fünf Teile gegliederten Buches gibt es so gut wie nicht, dennoch baut sich über die knapp 240 Seiten eine eigentümliche Spannung auf.

«The Hills» ist ein gediegenes Etablissement, das an ein Wiener Café aus dem 19. Jahrhundert erinnert, mit Filzvorhängen über Messingrohren, einem Kronleuchter, Jugendstil-Spiegeln, vertäfelten Wänden, an denen Porträts und Zeichnungen hängen, einem Hauspianisten. In einem labyrinth-artigen Keller lagern Wein und Lebensmittel, die Wände der Küche sind schwarz vom Flambieren und erinnern den Kellner an eine Schmiede. Diese detailreichen Beschreibungen lassen das Restaurant unheimlich und düster erscheinen, wie einen abgekapselten Mikrokosmos, bedrängt von einer feindlich erscheinenden Außenwelt.

Vor allem mit Stammkunden hat der namenlose Kellner zu tun, so wie Graham, den er nur das Schwein nennt, und anderen regelmäßig einkehrenden Gästen, die das Restaurant wie ihr Wohnzimmer nutzen. Routinen und Rituale geraten ins Wanken, als eine mysteriöse junge Dame auftaucht, die der Erzähler als «eine Art Kindfrau» bezeichnet. Der Kellner, seit 13 Jahren im «The Hills», kommt durcheinander und will wieder geregelte Abläufe. Er sehnt sich auch im übertragenen Sinne zurück nach der alten Zeit, als die Gäste noch mit Zeitungen raschelten, statt sich über Smartphones zu beugen. Er lobt seine Kellnerjacke, ihre Qualität und Langlebigkeit: «Weder nutzlos noch überflüssig, wie die meisten Sachen heutzutage».

Der Erzähler, der namenlos bleibt und sich als hochsensibel bezeichnet, regt sich über den weltweiten Transport von Waren auf, ein Gast trägt aus den USA importierte Socken - «dieser Ort (...) ist eine Verdichtung zusammengeraffter Dinge». Ihn nerven Videos aus dem Internet, SMS und soziale Medien sind ihm ein Graus. Schlagworte aus der Politik wie Damaskus und die «Bedingungen in Großbritannien» - gemeint ist der Brexit - fallen, die Namen Balzac, Voltaire und Dürer werden angeführt.

Der 1973 geborene Faldbakken, Schriftsteller und Künstler, ist bekannt für seine ungewöhnlichen Werke, wie die Skandinavische-Misanthropen-Trilogie bestehend aus «The Cocka Hola Company», «Macht und Rebel» sowie «Unfun». Sein neues Buch ist abgesehen von Kleinigkeiten flott geschrieben und durchaus unterhaltsam, die Gedanken und das Wesen des Kellners werden akribisch geschildert, die Eigenarten und Marotten der Gäste genau beobachtet. Der Text - übersetzt aus dem Norwegischen von Maximilian Stadler - wirkt aber auch gekünstelt und am Ende verpufft die Spannung. Zudem ist Kritik an einer gedankenlosen und gleichgültigen Konsumgesellschaft nichts wirklich Neues.

- Matias Faldbakken: The Hills. Wilhelm Heyne Verlag München, 238 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-453-27190-6.