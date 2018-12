Europäischer Krimipreis für Simon Beckett und Arne Dahl

Im Rahmen des europäischen Krimifestivals «Mord am Hellweg» stimmten demnach bis zum 10. November rund 10.000 Krimifans online und per Post ab - und am Ende lagen der skandinavische Thrillerautor Dahl und sein britischer Kollege Beckett genau gleichauf. Die beiden wollen die Auszeichnung - den «Ripper Award» - am 25. Februar 2019 in Unna entgegennehmen.

Der Preis ehrt Autoren, in deren europaweit beachtetem Werk «auf besondere Weise die Verantwortung für die Kriminalliteratur und ihre lebendige und zeitgemäße Weiterentwicklung zum Ausdruck kommen». Zuvor waren etwa Henning Mankell, Hakan Nesser und Jussi Adler-Olsen ausgezeichnet worden.