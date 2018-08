Florian Illies wird neuer Verleger bei Rowohlt

Wechsel an der Spitze

Hamburg (dpa) - Überraschende Personalie an der Spitze des traditionsreichen Rowohlt Verlags: Der erfolgreiche Autor Florian Illies (47, «Generation Golf», «1913») wird zum 1. Januar 2019 neuer verlegerischer Geschäftsführer. Er folgt auf Barbara Laugwitz, die den Verlag seit 2014 leitete, teilten die Holtzbrinck Buchverlage am Mittwoch in Hamburg mit.