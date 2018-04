«Gerade gestern»: Qualmer und Poesiealben

Neuerscheinungen

München (dpa) - Erinnert sich noch jemand an Zigarre rauchende ältere Herren à la Ludwig Erhard? Oder an genussvolle Pfeifenpaffer wie Herbert Wehner? Eben, beides scheint heute hoffnungslos «antiquiert, sogar auf skurrile Weise gestrig». Seit Rauchen unter Bann gestellt wurde, müssen sich auch unverbesserliche berühmte Qualmer wie der Schriftsteller Michel Houellebecq in unwirtliche Ecken verdrücken.