«Hasentage» - Bezauberndes Bilderbuch

Fürs Osternest

Frankfurt/Main (dpa) - Kleine Bilderbuch-Perle zum Osterfest: In «Hasentage» zeigt die Niederländerin Daphne Louter bezaubernde Bilder aus dem Alltag zweier Hasenkinder - ganz ohne Worte. Zum Aufwachen gibt es am Morgen erstmal eine Kissenschlacht. Nach dem Frühstück geht es dann zum Verkleiden auf den mit Trödel gefüllten Dachboden. Dann heißt es für die zwei weißen Hasen: Gummistiefel an und raus in den Garten.