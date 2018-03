Heinrich-Mann-Preis für Christian Bommarius

«Seine Kommentare nüchtern mit dem kühlen Blick des juristisch versierten Beobachters hysterische Debatten aus und erheben zugleich Einspruch gegen mangelndes Mitgefühl», schrieb die Jury zu Bommarius. Der Autor wurde unter anderem mit Kommentaren in der «Berliner Zeitung» und der «Frankfurter Rundschau» bekannt. Der Jurist, 1958 in Frankfurt am Main geboren, schrieb zudem mehrere Bücher, darunter «Wir kriminellen Deutschen» und «Das Grundgesetz: Eine Biographie».