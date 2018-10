Ilija Trojanow plädiert für Toleranz

Schriftsteller

Hamburg (dpa) - Bestsellerautor Ilija Trojanow (53) hat sich für Toleranz gegenüber anderen Meinungen ausgesprochen. «Wir können nur dann eine freie Gesellschaft haben, wenn wir in einem offenen Diskurs so etwas wie eine humane Übereinkunft oder zumindest eine Toleranz verschiedener Positionen erreichen», sagte Trojanow («Der Weltensammler») dem «Zeit-Magazin». Der 53-Jährige ist als kleines Kind mit seinen Eltern aus Bulgarien nach Deutschland gekommen und lebt heute in Wien.