Krimigenuss nicht nur für Whiskyfreunde

Hochprozentig

Berlin (dpa) - Abigail Logan tritt ein ungewöhnliches Erbe an. Ihr Onkel hat ihr nach seinem Tod eine kleine, aber feine Whiskybrennerei in Schottland vermacht. Doch irgendjemand scheint Abigail das Erbe nicht zu gönnen, denn sie erhält Drohbriefe. Die Destillerie wird zum Ziel von Sabotageakten. Als einer ihrer neuen Mitarbeiter tot in einem Gärbottich gefunden wird, klingeln bei der gelernten Journalistin Abigail alle Alarmglocken. Unterstützt von ihrem Freund Patrick, einem ausgewiesenen Whiskykenner, beginnt sie, den mysteriösen Geschehnissen auf den Grund zu gehen.