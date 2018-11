Marc Aurel und seine Welt

Es ist Marc Aurel - der Kaiser des alten Rom, über den wohl am meisten bis in die Moderne überliefert ist. Wolle man die berühmtesten Statuen nennen, so der Althistoriker Alexander Demandt in seinem neuen Buch über den Herrscher, dann gäbe es wohl nur bei einer Einvernehmen: «dem Marcusreiter auf dem Kapitolsplatz». Ihn setzt der emeritierte Berliner Geschichtsprofessor auf den Titel seiner Biografie «Marc Aurel. Der Kaiser und seine Welt».

Auf mächtigen 600 Seiten nähert sich der 81-Jährige dem Leben des als Philosophenkaiser bekannten Herrschers - und zugleich dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert mit all seinen Umbrüchen: im römischen Staatswesen, mit den Kriegen gegen die angriffslustigen Parther im Osten und die Germanen im Norden, mit der Verfolgung der Christen.

Nicht zuletzt widmet sich Demandt auch dem Denken Marc Aurels, der sich mit seinen auf Griechisch verfassten «Selbstbetrachtungen» in der Weltliteratur unsterblich machte. Mit äußerster Akribie und ohne sprachlichen Wulst trägt der Historiker Quellen und Zeugnisse über einen der wichtigsten Herrscher Europas zusammen.

- Alexander Demandt: Marc Aurel. Der Kaiser und seine Welt, C.H. Beck, 592 Seiten, 32,00 Euro, ISBN 978-3-406-71874-8