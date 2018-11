Murakami vermacht seiner Universität Manuskripte

Japans Literaturstar

Tokio (dpa) - Der japanische Bestseller-Autor Haruki Murakami («1Q84») vermacht seiner Alma Mater Manuskripte seiner Bücher und Übersetzungen. Zu diesem Zweck plant der 69-Jährige eine Bibliothek an der Elite-Universität Waseda in Tokio, wie japanische Medien am Montag berichteten.