PEN-Deutschland kritisiert zunehmenden Antisemitismus

Wo Meinungsfreiheit aufhört

Göttingen (dpa) – Das PEN-Zentrum Deutschland hat einen zunehmenden Antisemitismus in der Bundesrepublik beklagt. «Man schämt sich, dass man in einem Land lebt, in dem sich Antisemitismus wieder ausbreitet», sagte die Vorsitzende der Schriftstellervereinigung, Regula Venske.