Prix Goncourt geht an Nicolas Mathieu

Literaturpreis

Paris (dpa) – Der renommierte französische Literaturpreis Prix Goncourt geht in diesem Jahr an den Autor Nicolas Mathieu. Der 40-Jährige erhält Frankreichs begehrte Literaturauszeichnung für «Leurs enfants après eux» (etwa: Nach ihnen ihre Kinder), wie die Jury am Mittwoch in Paris mitteilte. Der Roman handelt von einer Jugend auf der Suche nach sich selbst, er spielt im Osten Frankreichs.