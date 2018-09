Reclam-Museum öffnet in Leipzig

In einer Bibliothek werden etwa 10.000 Hefte der Leipziger und Stuttgarter Produktion seit 1867 ausgestellt. Außerdem können Besucher unter anderem einen Reclam-Bücherautomaten und eine tragbare Feldbücherei aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg anschauen, hieß es.

Der Verlag wurde 1928 von Anton Philipp Reclam in Leipzig gegründet. Der westdeutsche Zweig entstand 1947 in Stuttgart. Im März 2006 wurde das frühere Stammhaus in der Messestadt geschlossen. Im Gebäude gegenüber des ehemaligen Verlags soll am 24. Oktober 2018 das Museum eröffnen.