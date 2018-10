Ricarda-Huch-Preis für Ferdinand von Schirach

Klare Sprache

Darmstadt (dpa) - Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach hat den mit 10 000 Euro dotierten Ricarda-Huch-Preis der Stadt Darmstadt erhalten. Es handele sich um einen sehr würdigen Preisträger, der sich immer wieder mit den Fragen von Schuld, Recht und Gerechtigkeit sowie der Ambivalenz des Menschseins auseinandersetze, sagte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) am Mittwoch. Die Stadt vergibt den Kulturpreis seit 1978 alle drei Jahre in Erinnerung an die Schriftstellerin.