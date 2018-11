Rolf Zuckowski und Steven Gätjen beim 15. Vorlesetag

Auch die Grünen-Politiker Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie Familienministerin Franziska Giffey (SPD) wollen Kindern aus Büchern vorlesen.

In diesem Jahr haben sich bereits mehr als eine halbe Million Vorleser und Zuhörer angemeldet, das Thema lautet: «Natur und Umwelt». Daher wird nicht nur in Schulen, Kitas und Bibliotheken vorgelesen, sondern auch im Wildpark oder in einem Kletterzentrum. Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung «Die Zeit», der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutsche Bahn Stiftung.