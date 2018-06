Ulla Hahn erhält den Greve-Literaturpreis 2018

Auszeichnung

Hamburg (dpa) - Der Hannelore-Greve-Literaturpreis der Hamburger Autorenvereinigung geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Ulla Hahn. Die Entscheidung der Jury gründe sich auf die umfangreiche Werkliste einer Autorin, die sowohl in Lyrik als auch Prosa Zeichen gesetzt habe, teilten die Veranstalter am Dienstag mit.