Uwe-Johnson-Preis 2018 geht an Ralf Rothmann

Erinnerungsarbeit

Neubrandenburg/Berlin (dpa) - Der in Berlin lebende Schriftsteller Ralf Rothmann erhält den Uwe-Johnson-Preis 2018 für sein Buch «Der Gott jenes Sommers». Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung soll im September in Berlin übergeben werden, teilten die Stifter des Preises am Freitag mit.