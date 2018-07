Verbrechen auf Rügen: «Strandmord»

Regional-Krimi

Berlin (dpa) - Am Strand von Rügen wird eine fürchterlich zugerichtete tote Frau gefunden. Die Tat weckt grausame Erinnerungen in der Kommissarin Romy Beccare. Vor 15 Jahren war sie in München an der Verhaftung eines Mannes beteiligt, der seine Opfer nach dem gleichen Muster misshandelt hatte.