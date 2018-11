Vom rechten Weg abgekommen

«Ewige Schuld»

Frankfurt am Main (dpa) - Kate Burkholder, Polizeichefin von Painters Mill in Ohio, wird mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Ihre Jugendliebe Joseph King, wegen Mordes an seiner Frau verurteilt, ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Als Kate ihn findet, nimmt Joseph sie und seine Kinder als Geiseln.