Wie Venezuela in Armut und Chaos versank

In «Venezuela - Die gescheiterte Revolution» rechnet Hannes Bahrmann mit dem von Maduros Vorgänger Hugo Chávez ausgerufenen «Sozialismus des 21. Jahrhunderts» ab. Er beschreibt, wie das südamerikanische Land unter kubanischem Einfluss heruntergewirtschaftet und wie Wahlen in den vergangenen Jahren systematisch gefälscht wurden. Zugleich zeigt er auf, wie sich Venezuela schon Jahrzehnte vor Chávez in eine verhängnisvolle Abhängigkeit vom Erdöl begab, was Korruption und Verschwendung förderte.

Nach seinen Büchern über Kuba (2016) und Nicaragua (2017) beendet der in der DDR aufgewachsene Autor nun seine Trilogie über die revolutionären Regime Lateinamerikas. Leider werde die bisweilen bittere Realität in diesen Ländern in Teilen der Welt noch immer vom Bild des heldenhaften Guerilleros überdeckt, klagt Bahrmann.

- Hannes Bahrmann: Venezuela - Die gescheiterte Revolution, Ch. Links Verlag, Berlin, 248 Seiten, 18,00 Euro, ISBN 978-3-86153-985-8.