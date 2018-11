Wiederentdecktes Eloise-Porträt wird versteigert

Auktionshaus Bonhams

Porträt des Kinderbuch-Stars Eloise aus dem New Yorker Plaza Hotel von Hilary Knight. Foto: Bonhams

New York (dpa) - Ein einst verloren geglaubtes und dann in einem Mülleimer wiederentdecktes Porträt des Kinderbuch-Stars Eloise aus dem New Yorker Plaza Hotel soll versteigert werden.