Bayreuther Festspiel-Publikum kämpft mit der Hitze

Keine Klimaanlage

Engelina Edema und Ingo Schaller erfrischen sich in einer Pause im kühlen Kneipp-Becken oberhalb des Festspielhauses. Foto: Britta Schultejans

Bayreuth (dpa) - Es ist in diesem Jahr schweißtreibend, Festspiel-Besucher in Bayreuth zu sein. Das Festspielhaus - schon bei gemäßigteren Außentemperaturen eine Sauna - wird in diesen heißen Sommertagen, bei über 30 Grad im Schatten, zum Backofen.