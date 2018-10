«Bud hätte sich gefreut»: Chor singt Spencer-Musik

Bud-Spenzer-Heart-Chor

München (dpa) - In der ersten Reihe des Chors steht ein Mann, der genauso gut auf dem Heavy-Metal-Festival in Wacken headbangen könnte. Ein paar Plätze weiter wippt eine junge Frau zu den Gitarrenklängen - mit einer Flasche Bier in der Hand.