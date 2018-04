Deutsches Theater Berlin: Sophie Rois wird Ensemblemitglied

Wechsel

Schauspielerin Sophie Rois wechselt zum Deutschen Theater Berlin. Dort wird sie das erste Mal in einer Inszenierung von René Pollesch zu sehen sein. Foto: Jörg Carstensen

Berlin (dpa) - Sophie Rois, langjährige Schauspielerin an der Berliner Volksbühne, wird Ensemblemitglied am Deutschen Theater (DT) Berlin. Ihren Einstand gibt die 56-jährige Österreicherin im Herbst in einer Inszenierung von René Pollesch, wie die «Berliner Zeitung» (Wochenendausgabe) berichtet.