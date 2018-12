«Dittsche» geht 2019 bundesweit auf Tour

«Dittsche – live & solo» startet am 26. Oktober 2019 in Flensburg, danach folgen bis zum 22. November 18 weitere Termine unter anderem in Hamburg, München, Düsseldorf, Dresden und Berlin. Zuvor hatte das «Hamburger Abendblatt» über die Tourpläne berichtet.

Im Original-Bademantel und Jogginghose will es «Dittsche» mit der Bierflasche in der Hand deutschlandweit «perlen» lassen. Dittrich steht dabei anderthalb Stunden allein am Mikrofon und erzählt von Ingo, Kröti, den Kargers oder Giovanni, von Putin, Trump oder Olli Kahn, wie der Konzertveranstalter ankündigte.

Das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Live-Format «Dittsche - Das wirklich wahre Leben» ging 2004 im WDR erstmals auf Sendung. Dittrich schlüpft dabei in die Rolle des arbeitslosen Bademantel-Trägers «Dittsche», der in einem Hambuger Imbiss bei Wirt Ingo (Jon Flemming Olsen) über die Welt fabuliert. Die 27. Staffel lief von April bis Juli dieses Jahres.