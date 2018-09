Eötvös «Drei Schwestern» mit vier Countertenören

Oper Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Eine Oper, in der alle weiblichen Hauptrollen von Männern gesungen werden, hat am Sonntag in Frankfurt für Begeisterung gesorgt. «Drei Schwestern» von Peter Eötvös ist seit der Uraufführung 1998 nur selten in dieser vom Komponisten vorgesehen Besetzung aufgeführt worden.