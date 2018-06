Gennadi Roschdestwenski stirbt mit 87 Jahren

Russischer Stardirigent

Moskau (dpa) - Der russische Stardirigent Gennadi Roschdestwenski ist mit 87 Jahren in seiner Heimatstadt Moskau gestorben. Das bestätigte am Samstag das Moskauer Tschaikowski-Konservatorium, wo er zuletzt arbeitete. Medienberichten zufolge soll er am Morgen nach langer Krankheit gestorben sein.