Jörg Widmann erhält Robert-Schumann-Preis

«Herausragendes Werk»

Mainz (dpa) - Der Komponist, Klarinettist und Dirigent Jörg Widmann erhält den Robert-Schumann-Preis für Dichtung und Musik. Die Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz verleiht ihm den Preis am 8. November für sein «herausragendes Werk», wie die Akademie am Dienstag mitteilte.