Jonas Kaufmann zum zehnten Mal auf Platz eins

Wie GfK Entertainment am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte, stieg Kaufmanns Rollendebüt als Otello am Londoner Covent Garden direkt auf Platz eins der monatlichen Klassik-Charts ein.

Zehn Top-Alben in der Klassik-Hitliste hatte laut GfK Entertainment zuletzt Anna Netrebko. Sie feierte 2013 mit «Verdi» ihr zehntes Nummer-eins-Album und kommt in der Zwischenzeit sogar auf 13. Die Offiziellen Deutschen Klassik-Charts gibt es seit 1994.