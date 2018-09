Kirill Serebrennikow zweifelt Ermittlungen an

Hausarrest verlängert

Moskau (dpa) - Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow hat vor Gericht die Ermittlungsarbeiten der Moskauer Behörden in Zweifel gezogen. «Sie hören einfach an unseren Argumenten und Beweisen vorbei», sagte der Theatermacher am Dienstag in Moskau.