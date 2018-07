Mariss Jansons verlängert Vertrag mit BR

Er sehe «mit Freuden einer spannenden Zukunft mit vielen musikalischen Höhepunkten entgegen», wird der 75-Jährige in der Mitteilung zitiert.

Seit etwa 15 Jahren ist der gebürtige Lette Chefdirigent beim BR. In seiner Zeit habe sich die Abonnentenzahl des BR-Symphonieorchesters nahezu verdreifacht, teilte die Landesrundfunkanstalt mit. «Ich bin glücklich darüber, dass diese einzigartige Erfolgsgeschichte von Mariss Jansons und dem Orchester weitergehen wird», zitiert der BR seinen Intendanten Ulrich Wilhelm.

Der in Riga geborene Jansons gehört zu den bedeutendsten Dirigenten weltweit. In der Vergangenheit wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, der Goldmedaille der Londoner Royal Philharmonic Society und dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnet. Jansons ist zudem Ehrenmitglied der Philharmoniker in Wien und Berlin.