Matthias Lilienthal bleibt seinem Ruf treu

Bescheiden werden und sich zurückziehen, «das ist nicht so ganz unsere Art», sagte Lilienthal bei der Vorstellung des Spielplans 2018/2019 am Mittwoch in München.

Im Sommer 2020 hört Lilienthal auf, nachdem die CSU-Stadtratsfraktion sich gegen eine Verlängerung des Vertrags entschieden hatte. Grund war unter anderem der umstrittene Stil Lilienthals: Zu experimentell und gesellschaftskritisch, zu viel Performance, zu wenig Sprechtheater - so die Kritiker.

Lilienthal scheint davon wenig berührt, die Saison schreit eher «jetzt erst recht»: «Wir haben uns gefragt: Was ist ein Projekt, mit dem wir so richtig schön auf die Nase fliegen können», so Lilienthal. Das Ergebnis: «Dionysos Stadt». Zehn Stunden lang geht das von Hausregisseur Christopher Rüping inszenierte Stück. Das Theater will den Zuschauer darin in den dionysischen Kult der Antike entführen - mit Alkohol, Essen und Schlaf während der Vorführung. «Unheimliches Tal / Uncanny Valley» hingegen blickt in die Zukunft und fragt nach den Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Der einzige Darsteller: Ein Roboter, der dem Autor Thomas Melle nachempfunden ist und das Leiden unter Depressionen schildert. Die Theatersaison an den Münchner Kammerspielen beginnt am 4. Oktober.